Dax gewinnt an Fahrt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat an Fahrt gewonnen. Nach einem zögerlichen Handelsauftakt legte der deutsche Leitindex bis zum Nachmittag um 1,06 Prozent auf 11.294,82 Punkte zu.

"Nach unten gut abgefedert, nach oben gedeckelt", umriss Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel die Situation.

Analysten befürchten, dass die Anleger erst wieder nachhaltig aktiver werden, wenn die Unsicherheiten wegen des Brexit und des weiter ungelösten Handelsstreits ausgeräumt sind.

Außerdem wird am Markt bereits auf die mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten Donald Trump zur Lage der Nation verwiesen, die nach mitteleuropäischer Zeit am frühen Mittwochmorgen ansteht.

Der MDax für mittelgroße Unternehmen gewann 0,97 Prozent und stieg auf 24 021,61 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,87 Prozent vor.

Unter den Dax-Werten legten die Aktien von Infineon um leicht unterdurchschnittliche 0,7 Prozent zu, nachdem die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt worden waren. Der Jahresauftakt des Chipherstellers war laut Analysten etwas besser als erwartet. Gleichzeitig sind die Geschäftsaussichten jedoch eingetrübt.

Der Merck-Konzern wurde bei seiner Suche nach Partnern für ein wichtiges Medikamentenprojekt fündig. Künftig arbeiten die Darmstädter mit dem britischen Hersteller GlaxoSmithKline in der Immunonkologie zusammen. Die Aktien gewannen 2,1 Prozent.

Die Wirecard-Papiere erholten sich weiter, nachdem sie in der vergangenen Woche um 35 Prozent abgestürzt waren. Vorwürfe in der Wirtschaftszeitung "Financial Times" wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten in Singapur waren der Auslöser gewesen. Am Montag hatte Wirecard erklärt, die Vorwürfe seien unbegründet. Nach einem Kurssprung von rund 14 Prozent zum Wochenstart ging es nun um 6,4 Prozent hoch.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Vortag auf 0,06 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 142,08 Punkte. Der Bund-Future verlor indes 0,19 Prozent auf 165,08 Punkte.

Der Eurokurs gab am Dienstag etwas nach. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1421 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1445 Dollar festgesetzt.