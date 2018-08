Dax dämmt Minus ein - Bewegung im US/EU-Zollstreit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich von seinen klaren Vormittagsverlusten großteils erholt. Ein Bericht über Zugeständnisse der EU im Zollstreit mit den USA gab dem Dax Rückenwind.

Der deutsche Leitindex notierte am Nachmittag zuletzt 0,50 Prozent tiefer bei 12.498,91 Punkten, nachdem er zuvor bis an seinen Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei rund 12.400 Punkten abgerutscht war.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel um 0,56 Prozent auf 27.134,10 Punkte. Der TecDax verlor 0,88 Prozent auf 3012,62 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,7 Prozent nach.

Die EU ist einem Bericht zufolge bereit, bei einem Handelspakt mit den USA Zölle auf alle Industrieprodukte, darunter auch Autos, abzuschaffen, wie das Magazin "Politico" unter Berufung auf Äußerungen der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström gegenüber dem Komitee des Europaparlamentes schrieb.

Im Handelskonflikt mit der EU hatte US-Präsident Trump immer wieder die Importzölle auf US-Autos moniert und mit hohen Einfuhrabgaben für Autos aus der EU gedroht. Das hatte den Dax in den vergangenen Monaten immer wieder belastet, da die Autoindustrie für Deutschland sehr wichtig ist.

Autowerte stiegen nach dem Bericht an die Dax-Spitze. Daimler, BMW, Volkswagen und Continental gewannen zwischen 0,3 und 1,3 Prozent. Im MDax legten Autozulieferer-Papiere wie Leoni, Schaeffler und Hella zu.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,04 Prozent auf 141,02 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,17 Prozent auf 162,53 Punkte. Der Euro kam nach einem Ausflug über die Marke von 1,17 US-Dollar wieder zurück und notierte zuletzt bei 1,1690 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1660 Dollar festgesetzt.