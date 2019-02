Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - An der Wall Street haben die Anleger nach den Gewinnen der letzten Wochen einen Gang zurückgeschaltet. So gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial leicht nach und fiel um 0,13 Prozent auf 26 057,98 Punkte. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1389 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1361 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8802 Euro gekostet.