Börsengewinne in New York

Direkt aus dem dpa-Newskanal

New York (dpa) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des globalen Handelsstreits hat an der Wall Street für leichte Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, wegen der Fortschritte in den laufenden Handelsgesprächen bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,23 Prozent auf 26 091,95 Punkte vor. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1361 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1355 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8807 Euro.