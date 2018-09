Viertes Quartal: Anlagenbauer Exyte soll an die Börse gehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der schwäbische Anlagenbauer Exyte, ehemals M+W, geht an die Börse. Ein "bedeutender Minderheitsanteil" des Unternehmens solle in Zukunft in Streubesitz sein, erklärte Exyte am Montag. Angestrebt ist ein Börsengang im vierten Quartal. Der österreichische Milliardär Georg Stumpf, Besitzer von Exyte, verkauft damit einen Teil des Unternehmens an die zukünftigen Aktionäre.

2017 hatte Exyte einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro, im ersten Halbjahr 2018 waren es 1,7 Milliarden Euro. Insgesamt soll der Umsatz im laufenden Jahr bei mehr als 3,5 Milliarden Euro liegen. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werden mehr als 160 Millionen Euro angestrebt. Sowohl das Umsatz- als auch das Ebit-Ziel für 2018 entsprechen einer Steigerung um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr.

Chef des Unternehmens ist seit 2017 Wolfgang Büchele, zuvor oberster Manager bei Linde. Die Steigerung von Ebit und Umsatz will er durch operative Verbesserungen, organisches Wachstum und Zukäufe erreichen.