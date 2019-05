Börsen-Chef Weimer: Gutes Jahr 2018 nicht einfach zu toppen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Börse dämpft nach einem erfolgreichen Jahr 2018 die Erwartungen. "Die Straße, auf der wir fahren, wird kurvenreicher. Die Prognosen für das Wachstum in unserem Umfeld weisen nach unten", sagte Konzernchef Theodor Weimer laut Redetext am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Dax-Konzerns in Frankfurt. "Da können wir das Tempo aus dem vergangenen Jahr nicht ohne weiteres halten. Ein Jahr, das so gut lief wie das letzte, lässt sich nicht mal eben so toppen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht wieder ganz ordentlich werden kann."

Im vergangenen Jahr waren die Erlöse des Frankfurter Marktbetreibers zum Vorjahr um 13 Prozent auf 2,77 Milliarden Euro gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis kletterte um 17 Prozent auf etwas über eine Milliarde Euro. Der Überschuss sank unter anderem wegen Abfindungen im Zuge von Stellenstreichungen um sechs Prozent auf 824 Millionen Euro. Ins Jahr 2019 war das Unternehmen mit einem Gewinnplus gestartet: Trotz eines mauen Aktienmarktumfelds verdiente die Deutsche Börse mit gut 275 Millionen Euro elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der seit Januar 2018 amtierende Börsen-Chef Weimer hält unverändert an dem Ziel fest, die jährlichen Erlöse aus eigener Kraft um fünf Prozent zu steigern und den Gewinn um etwa zehn Prozent. Sondereffekte werden dabei jeweils ausgeklammert.