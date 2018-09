Konferenz: Sanierung alter Steinkohlereviere auf gutem Weg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Die Sanierung der ehemaligen Steinkohlereviere in der Region Zwickau kommt voran. Das ist das Ergebnis der 10. Steinkohlen-Bergbaukonferenz, bei der am Montag rund 70 Experten über den Stand der Arbeiten diskutierten. Lange habe man die Hinterlassenschaften aus 600 Jahren Bergbau nur im Rahmen der Gefahrenabwehr beseitigen können, sagte Tobias Dressler vom Sächsischen Oberbergamt am Rande der Tagung in Zwickau. Erst seit 2011 saniere man dank eines EU-Förderprogramms Schächte und Gruben planmäßig. Bis 2020 stünden in Sachsen mehr als 50 Millionen Euro für den Bergbau bereit. Seit Anfang der 90er Jahre arbeiten neun Kommunen sowie der Landkreis Zwickau und der Erzgebirgskreis in der Region "floez" zusammen, um die Bergbaufolgen gemeinsam zu bewältigen.