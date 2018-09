K+S fährt Kali-Produktion an der Werra wieder hoch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S hat die Kali-Produktion an der Werra nach mehreren Wochen Zwangspause am Freitagmorgen wieder hochgefahren. Die Ausfälle infolge der anhaltenden Trockenheit kosten das Unternehmen allein im dritten Quartal voraussichtlich rund 80 Millionen Euro, wie K+S in Kassel mitteilte. In der Jahresprognose für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), die sich auf 660 bis 740 Millionen Euro beläuft, sind diese Belastungen nicht enthalten. In den kommenden Monaten dürften weitere Kosten hinzukommen, hieß es. Eine neue Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr will das Unternehmen bei der Vorlage der Quartalszahlen am 15. November veröffentlichen.

An der Börse sorgten die Nachrichten dennoch für Erleichterung. Nach einem schwächeren Start legte die K+S-Aktie am Morgen um 2,80 Prozent zu und war damit zweitstärkster Wert im MDax, dem Index der mittelgroßen Werte. Seit Jahresbeginn hat sie damit aber immer noch fast zwölf Prozent verloren.

Am Standort Wintershall hatte K+S die Produktion Ende August gestoppt, weil das Unternehmen wegen der anhaltenden Trockenheit und des daraus folgenden niedrigen Wasserstands nicht genug Abwasser in die Werra leiten konnte. Im September fuhr K+S deshalb auch die Produktion am Standort Hattorf herunter. Für die Wiederaufnahme schuf der Salzproduzent Platz in den örtlichen Stapelbecken und sicherte sich kurzfristig zwei zusätzliche Speicherbecken.

Aus heutiger Sicht seien weitere Produktionsstillstände bis zum Jahresende unwahrscheinlich, teilte K+S mit. Völlig ausschließen könne man sie aber nicht. Die Entsorgung von Salzwasser fern der Produktionsstandorte koste zudem wohl weiteres Geld.