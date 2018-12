Welterbe-Bewerbung: Zweite Unterstützungsmedaille erschienen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - Die deutsch-tschechische Bewerbung der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří als Unesco-Welterbe wird mit einer Medaillenserie unterstützt. Am Montag wurde in Freiberg die zweite von derzeit fünf geplanten Medaillen mit Motiven der Stadt Schwarzenberg präsentiert. Wie die Freiberger Münzfreunde als Herausgeber mitteilten, wird die Medaille in Silber und in Zinn in einer Auflage von maximal 500 Stück verkauft. Zunächst seien jeweils 100 Stück geprägt worden.

"Es war unsere Grundidee, die Bewerbung der Montanregion mit einer Medaillenserie zu unterstützen", sagte Vereinsvorstand Helmut Herholz. Die erste Medaille war im vorigen Jahr anlässlich des 850-jährigen Stadtjubiläums von Freiberg ausgegeben worden. Die ursprünglich 150 geprägten Medaillen seien sowohl in Silber als auch Zinn schnell ausverkauft gewesen. "Wir denken, dass viele, die die Nummer eins gekauft haben, auch die Nummer zwei kaufen", sagte Herholz.

Bereits in Arbeit ist dritte Ausgabe, die im kommenden Frühjahr mit Motiven des tschechischen St. Joachimsthal (Jáchymov) erscheinen soll. Für das Jahr 2021 sind dann Editionen von Marienberg und Schneeberg geplant.

Die Entscheidung des Unesco-Welterbekomitees zur Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří wird im Sommer kommenden Jahres fallen. Die Medaillenserie werde unabhängig vom Erfolg der Kandidatur erscheinen, sagte Herholz.