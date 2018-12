Nur noch rund 4500 direkt im Bergbau Beschäftigte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiberg (dpa/sn) - Die Zahl der im Bergbau Beschäftigten in Sachsen ist seit der Wiedervereinigung von rund 37 000 auf aktuell etwa 4500 zurückgegangen. Nur noch etwa 100 davon arbeiten unter Tage, wie Oberberghauptmann Bernhard Cramer zum Barbaratag im Gedenken an die Schutzpatronin der Bergleute in Freiberg sagte. Der Beruf sei dennoch und trotz der Diskussion um den Ausstieg aus der Braunkohle kein Auslaufmodell. "Der Bergbau hat Zukunft, er ist unverzichtbar für das Leben." Die Branche habe, wie andere auch Probleme, Auszubildende zu gewinnen. "Es werden Leute gebraucht."