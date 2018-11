RAG lädt zum Abschied vom Kohlebergbau zu Bürgerfesten ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - In fünf Bergbaustädten Nordrhein-Westfalens lädt der Bergbaukonzern RAG am Samstag (15.30 Uhr) zu Bürgerfesten ein. Unter dem Titel "Danke Kumpel" wird in Essen, Bottrop, Dinslaken, Hamm und Ibbenbüren gefeiert. Insgesamt werden mehr als 10 000 Besucher erwartet, wie die RAG mitteilte. Der deutsche Steinkohlebergbau stellt am Jahresende die Förderung ein. Die Veranstaltungen sollten nochmals bewusst machen, welche Leistungen Bergleute in den Bergbauregionen vollbracht haben, hieß es. Auf dem jeweils vierstündigen Programm stehen unter anderem Auftritte lokaler Künstler und die Vorführung einer Kurzfassung der Filmdokumentation "Der lange Abschied von der Kohle".