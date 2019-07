Dauerausstellung: Bergbau-Museum eröffnet neue Rundgänge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Pünktlich zum Start der Ferien in Nordrhein-Westfalen eröffnet das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum zwei weitere Teile seiner neuen Dauerausstellung. "Das Deutsche Bergbau-Museum will mit den insgesamt vier Rundgängen zeigen, wie umfassend das Thema Bergbau die Menschheit begleitet hat und weiterhin begleiten wird", sagte der Direktor des Museums, Stefan Brüggerhoff am Montag.

Bereits Anfang dieses Jahres wurden die Rundgänge "Steinkohle" und "Bergbau" eröffnet. Mit den neuen Teilen "Kunst" und "Bodenschätze" ist die Dauerausstellung damit fertig umgekrempelt und modernisiert. Das Bergbau-Museum, dass als größtes seiner Art gilt, ist zugleich ein Forschungsmuseum für Georessourcen der Leibniz-Gemeinschaft. Diese Rolle als Forschungseinrichtung soll mit der Ausstellung stärker in den Vordergrund rücken. Gefeiert wird die fertige Dauerausstellung mit einem Museumsfest am kommenden Wochenende.