Es läuft auf dem Bau in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Leipzig (dpa/sa) - Das Bauhauptgewerbe in Sachsen-Anhalt hat im ersten Halbjahr ein sattes Auftragsplus verzeichnet. Es seien Aufträge im Wert von 1,2 Milliarden Euro eingegangen, das seien 19,3 Prozent mehr gewesen als noch im ersten Halbjahr 2017, teilte der Bauindustrieverband Ost in Leipzig am Donnerstag mit.

Am stärksten gewachsen sei die Nachfrage im Wirtschaftsbau. Dort habe sich der Auftragswert auf rund 565 Millionen erhöht, das entspreche einem Zuwachs von 31 Prozent. Aber auch der öffentliche Bau und der Wohnungsbau hätten ein robustes Wachstum gezeigt. Die Zahlen versprächen weiter gute Konjunkturaussichten für die Bauwirtschaft.

Die Umsatzerlöse des Bauhauptgewerbes in Sachsen-Anhalt lagen dem Verband zufolge im ersten Halbjahr bei 985,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Plus von 7,9 Prozent. Motor sei der öffentliche Bau gewesen, dessen Umsatzaufkommen um 15,6 Prozent auf 354 Millionen Euro gestiegen sei. Im Wirtschaftsbau hätten die Umsätze knapp 467 Millionen Euro erreicht und damit 4,3 Prozent über denen des ersten Halbjahres 2017 gelegen.