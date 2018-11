Neue Wohnhäuser entstehen vor allem in Ballungsgebieten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen werden wieder mehr Wohnhäuser gebaut. Die neuen Einzel- und Mehrfamilienhäuser sowie Doppelhaushälften entstehen nach Angaben des Statistischen Landesamtes von Montag dabei vor allem in den Ballungsräumen. Über 6800 Wohngebäude seien im vergangenen Jahr im Land fertiggestellt worden, teilte die Behörde in Wiesbaden mit. 2016 lag die Zahl bei mehr als 6400. In Nord- und Mittelhessen sei dabei der Zuwachs an Wohnfläche in Neubauten im Vergleich zum Rhein-Main-Gebiet sowie Städten wie Gießen, Wetzlar, Kassel und Fulda deutlich geringer gewesen.

Um steigende Mieten und Immobilienpreise zu dämpfen, müsse in den Städten und deren Umland mehr und kontinuierlich gebaut werden, fordert die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Die neue Landesregierung müsse dazu bessere finanzielle Anreize für die Kommunen schaffen und ihnen Unterstützung anbieten, um neue Baugebiete zu ertüchtigen. Es werde immer noch beobachtet, dass neue Baugebiet von Kommunen verweigert oder nur sehr zögerlich ausgewiesen werden, da sich die Verantwortlichen vor den Folgekosten bei Kindergärten, Schulen und Verkehr scheuten.