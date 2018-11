Baustart für 13,2 Millionen Euro teure Ortsumgehung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Tüttleben (dpa/th) - In Tüttleben (Kreis Gotha) haben offiziell die Bauarbeiten für eine 13,2 Millionen Euro teure Ortsumgehung der Bundesstraße 7 begonnen. Mit dem Baustart rücke für die Anwohner das Ende von Schmutz und Lärm in die Nähe, teilte Bauministerin Birgit Keller (Linke) am Mittwoch mit. Nach Angaben ihres Ministeriums fahren täglich rund 8800 Fahrzeuge durch den kleinen Ort - davon seien 5 Prozent Schwerverkehr. Bis zum Jahr 2030 wird Berechnungen zufolge der Verkehr auf 10 000 Fahrzeuge pro Tag auf der B7 ansteigen. Die 3,2 Kilometer lange Ortsumgehung soll bis 2020 fertiggestellt werden.