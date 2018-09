Baubranche fordert Abwrackprämie für alte Immobilien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Um Platz für Neubauten zu schaffen, bringt die Baubranche im Südwesten eine Abwrackprämie für alte und nicht mehr sanierungswürdige Immobilien ins Spiel. Sie könne als eine Art Anschubfinanzierung für Eigentümer und Investoren dienen, die ansonsten die hohen Kosten für Abriss und Neubau scheuten, erläuterte der Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Markus Böll, am Donnerstag in Stuttgart. Finanziert werden solle das Ganze aus den Mehreinnahmen, die Land und Kommunen seit der letzten Erhöhung der Grunderwerbsteuer erzielt hätten. Die Politik habe einen großen Teil dazu beigetragen, dass Bauen mittlerweile so teuer sei, sagte Böll. "Da ist die Politik jetzt gefordert, dem entgegenzuwirken."