Bauverband: Ungeregelter Brexit beeinflusst auch MV-Branche

Rostock (dpa/mv) - Auch die eher kleinteilige Bauindustrie Mecklenburg-Vorpommerns wäre von einem ungeregeltem Brexit betroffen. Bei sinkenden konjunkturellen Aussichten würden die großen Konzerne im Westen ihre Investitionstätigkeiten einschränken, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landesbauverbands, Jörg Schnell, am Freitag beim Bautag MV in Rostock. Von diesen Tätigkeiten der großen Firmen profitierten in Mecklenburg-Vorpommern auch die hiesigen Baufirmen, die dann als Zulieferer auf den Baustellen tätig sind. Das Thema der Veranstaltung lautete: "Was bringt Europa für die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern?".