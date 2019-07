Hitze verlängert Sperrung eines Abschnitts der Autobahn 4

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Ronneburg(dpa/th) - Die teils sehr hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen haben zu Verzögerungen bei der Erneuerung eines Abschnitts der Autobahn bei Ronneburg (Landkreis Greiz) geführt. In Richtung Dresden bleibt der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Gera-Leumnitz und Ronneburg voraussichtlich bis Ende August gesperrt, wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich sollte der Abschnitt nur bis Mitte August gesperrt bleiben. Der Verkehr fließt über die Fahrbahnen der A4 in Richtung Frankfurt.

Nach Angaben eines Sprechers waren die Temperaturen an manchen Tagen für den frischen Beton zu hoch. "Es hätten sich wahrscheinlich sofort Risse gebildet, weil er zu schnell ausgetrocknet wäre", sagte der Sprecher.