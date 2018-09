Technisches Hilfswerk sprengt Funkturm auf Militärflugplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Oldenburg sprengt das Technisches Hilfswerk (THW) am Samstag einen 43 Meter hohen Funkturm. Rund 200 Anwohner müssten dafür ihre Wohnungen verlassen, teilte das THW am Freitag mit. Die Sprengung ist demnach für den Nachmittag zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr vorgesehen. Läuft alles nach Plan, könnten die Bewohner nach 15 Minuten zurück in ihre Häuser, hieß es weiter in der Mitteilung. Der Funkturm diente zuletzt als Antennenträger. Das Gelände solle neu bebaut werden.