Verband fordert dauerhaft mehr Geld für Wohnungsbau

Nürnberg (dpa/lby) - Im Kampf gegen explodierende Wohnkosten fordert der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) vor allem dauerhafte finanzielle Anreize für Bauherren. "Die beste Mietpreisbremse ist, wenn man genug Wohnungen baut", sagte Verbandsdirektor Hans Maier am Mittwoch in Nürnberg. Denn vor allem in großen süddeutschen Städten mit vielen Arbeitsplätzen sei Wohnen inzwischen ein knappes Gut. Das treibe die Kauf- und Mietpreise in Höhen, die sich viele Menschen nicht mehr leisten könnten.

Damit mehr Wohnungen gebaut werden, fordert der VdW stabile steuerliche Anreize und staatliche Förderungen "für die nächsten zehn Jahre", damit Bauunternehmen und Handwerker investierten und Mitarbeiter einstellten. Zudem müsse es in den betroffenen Städten stärkere Kooperationen mit dem Umland geben. "Das Wohnungsproblem werden wir allein in den Städten nicht lösen", sagte Maier. Außerdem müssten die Kommunen günstigeres Bauland anbieten, damit geförderte Wohnungen für einkommensschwache Gruppen gebaut werden können.