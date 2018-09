Ministerpräsident Günther eröffnet Messe Nordbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der dänische Botschafter Friis Arne Petersen eröffnen heute in Neumünster Nordeuropas größte Baumesse. Die 63. Nordbau auf dem Messegelände ist zum 17. Mal in Folge ausgebucht. Auf 69 000 Quadratmetern Freigelände und mehr als 20 000 Quadratmetern Hallenfläche präsentieren sich rund 800 Ausstellern aus 13 Ländern. Die Messe richtet sich an Fachleute genauso wie Häuslebauer oder Modernisierer. Das umfassende Angebot reicht von Baumaschinen über Vorträge bis hin zu persönlichen Beratungen und einem Informationstag für Schüler, die sich für Bauberufe interessieren.

Erwartet werden bis Sonntag etwa 60 000 Besucher. Ein Schwerpunkt sind die Chancen digitaler Technik. Dabei gehe es vor allem darum, mit digitalen Möglichkeiten mehr Sicherheit im Haus zu schaffen, sagte der Leiter der Messe, Wolfgerd Jansch. Das gelte zum Beispiel fürs Wohnen im Alter.