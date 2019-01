Hochmoselbrücke ab Herbst befahrbar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Die Arbeiten an der Hochmoselbrücke schreiten wie geplant voran. Im kommenden Herbst solle sie für den Verkehr frei gegeben werden, teilte der Landesbetrieb Mobilität in Koblenz am Donnerstag mit. Derzeit werde der Brückenüberbau abgesenkt, diese Arbeiten würden wahrscheinlich noch bis zum Frühjahr dauern. Anschließend werde an den beiden Brückenenden jeweils ein Querträger aus Beton ergänzt. Die 1,7 Kilometer lange und bis zu 160 Meter hohe Hochmoselbrücke ist die größte derzeit in Europa im Bau befindliche Brücke.