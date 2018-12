Positive Entwicklung am Bau in Sachsen fortgesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Die Baubranche in Sachsen hat im Sommer weiter geboomt. Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe lag Ende Juni bei 59 100 und damit um 1,8 Prozent über der des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Dienstag mitteilte. Der Gesamtumsatz belief sich auf 762 Millionen Euro - 16,1 Prozent mehr als im Juni 2017. Dabei wurden die Vorjahresergebnisse im Hochbau um 12,3 Prozent und im Tiefbau um 20,7 Prozent übertroffen. Nach Angaben der Behörde lag der Umsatz der Branche insgesamt bereits im Vorjahr mit rund 7,28 Milliarden Euro um 6,7 Prozent über dem von 2016.

Auch im Ausbaugewerbe nahm die Zahl der Beschäftigten um 3,1 Prozent auf 34 054 zu. Im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 970 Millionen Euro erwirtschaftet - 7,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Betriebe erhöhte sich gegenüber 2017 um 38 auf 1460. Im Bauhauptgewerbe gab es einen Rückgang um 39 auf 6849.