Tag des Offenen Denkmals: Hunderttausende Besucher erwartet

Hannover (dpa/lni) - Einblicke in sonst verschlossene Gutshäuser, Burgen, Mühlen oder Kirchen verspricht der Tag des Offenen Denkmals an diesem Sonntag. In Niedersachsen öffnen einige Hundert Bauwerke ihre Türen für Besucher, die zum Teil sonst überhaupt nicht zugänglich sind. Darunter sind auch viele in Privatbesitz wie zum Beispiel die Mühle Felde im ostfriesischen Großefehn. Die 25. Ausgabe des bundesweiten Aktionstags steht im Zeichen des Europäischen Kulturerbejahres unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet". In den vergangenen Jahren wurden nach Angaben des Landesamts für Denkmalpflege in Hannover allein in Niedersachsen jeweils mehrere 100 000 Besucher gezählt.

Der niedersächsische Kulturminister Björn Thümler (CDU) eröffnet den Tag des Offenen Denkmals am Sonntag (12.00 Uhr) im Haus Elsfleth des Schifffahrtsmuseums an der Unterweser. Die hier ausgestellte maritime Kultur der Region stehe seit Jahrhunderten für den grenzüberschreitenden Austausch, hieß es. Landesweit sind etwa 95 000 Baudenkmale geschützt. Sie machen in besonderer Weise Aussagen über die Zeit ihrer Entstehung - von mittelalterlichen Fachwerkhäusern bis hin zu jüngeren Gebäuden wie der 1962 eröffnete Plenarsaal des Landtags in Hannover.

Im Land Bremen laden am Sonntag 61 Bauwerke zu Besichtigungen und besonderen Aktionen ein, darunter das Bremer Rathaus, die Bremenhalle des Bremer Flughafens oder das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) eröffnet den Tag um 11.30 Uhr im St. Petri Dom.