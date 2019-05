Industrie besorgt über steigende Preise für Baumaterialien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Bauindustrie in Niedersachsen und Bremen sorgt sich zunehmend über steigende Preise für ihre Rohmaterialien. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage unter den rund 200 Mitgliedsfirmen des Bauindustrieverbands wurden Preiserhöhungen von 51,2 Prozent der Befragten an zweiter Stelle unter den drängendsten Problemen der Branche genannt. Im Vorjahr waren es nur 29,3 Prozent. Als drängendstes Branchenproblem gilt weiterhin der Fachkräftemangel, der seine Spitzenstellung mit 83,5 Prozent behauptete.

Insgesamt schaut die Branche voller Zuversicht auf die kommenden sechs Monate. 80 Prozent der Betriebe glauben, die Geschäftslage bleibe hoch, 19,3 Prozent erwarten Verbesserungen. An der Umfrage nahmen nach Verbandsangaben zwei Drittel der rund 200 Firmen teil.