Eigenes Betonmischwerk für Weiterbau des Überseequartiers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburgs größter Baugrube in der Hafencity geht es mit dem Hochbau los. "Der Beton wird fließen", sagte der Chef von Unibail-Rodamco-Westfield in Deutschland, Andreas Hohlmann. Das Unternehmen baut im Kern des Stadtteils einen Komplex mit 14 Gebäuden, der Einzelhandel, Gastronomie, Büros, drei Hotels, ein Kreuzfahrtterminal und 650 Wohnungen umfasst. Er soll im Herbst 2022 fertiggestellt sein und ist mit Investitionen von rund einer Milliarde Euro veranschlagt. 400 Eigentumswohnungen davon werden von DC Developments entwickelt und verkauft, wie jetzt bekannt wurde. Der Hamburger Projektentwickler ist im Wohnungsbau bereits am Strandkai und im Kapitänsquartier der Hafencity engagiert.

In der Baugrube des Überseequartiers ist der erste Kran aufgestellt worden, sichtbares Zeichen für den Beginn des Rohbaus. 24 Kräne sollen es insgesamt werden. Direkt an der Kaikante zur Elbe wird ein Betonmischwerk eingerichtet - aus zwei Gründen, wie Hohlmann erläuterte: Es sei angesichts des Baubooms extrem schwierig, Flüssigbeton in ausreichender Menge zu bekommen. Außerdem solle die Belastung der Anwohner durch Baufahrzeuge so gering wie möglich gehalten werden. "Was über den Wasserweg an Baumaterialien angeliefert werden kann, werden wir nutzen", ergänzte der Bauingenieur. Schon der "dekontaminierte Erdaushub" wurde den Angaben zufolge per Schiff abtransportiert - nach Dänemark, Holland und Norwegen.

Die Wohnungen sollen direkt über dem Einkaufszentrum entstehen. Beim 12-geschossigen, 60 Meter hohen Wohnturm liegt die erste Etage daher erst in 18 Metern Höhe, wie DC-Gesellschafter Lothar Schubert erläuterte. Maximal 96 Wohnungen des Luxussegments sollen hier wachsen, in einem weiteren Wohnkomplex sind es 300 Wohnungen für den "gehobenen Anspruch" auf zehn Etagen. Davon sollen zwei Drittel Ein- oder Zwei-Zimmer-Appartments werden. Kaufpreise konnte Schubert noch nicht nennen. Auf den in der Hafencity angewendeten Drittelmix aus Eigentums-, Miet- und Sozialwohnungen konnte den Angaben zufolge verzichtet werden, weil die Wohnungen ursprünglich nicht in der Bauplanung vorgesehen waren. Rund 220 Millionen Euro sind allein für die beiden Wohngebäude als Projektkosten angesetzt worden.