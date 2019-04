Neubau ersetzt historische Brücke in Krummenhennersdorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krummenhennersdorf (dpa/sn) - Die historische Brücke über die Bobritzsch in Krummenhennersdorf (Landkreis Mittelsachsen) wird durch einen Neubau ersetzt. Wie die Landesdirektion Sachsen am Montag mitteilte, soll die neue Brücke sechs Meter breiter sein als ihre Vorgängerin aus dem Jahre 1806. Damit das Wasser der Bobritzsch auch bei Hochwasser gut abfließen kann, werde außerdem auf einen Mittelpfeiler im Fluss verzichtet. An die historische Brücke soll in Form einer Infotafel oder eines Gedenksteins erinnert werden.

Mit dem Neubau könne frühestens 2020 begonnen werden, sagte eine Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr Sachsen. Auch die endgültigen Kosten stünden noch nicht fest. Zu Beginn der Planungen waren sie mit zwei Millionen Euro angesetzt worden.