Baupreise in Sachsen-Anhalt weiter gestiegen

Halle (dpa/sa) - Die Baupreise haben in Sachsen-Anhalt zuletzt weiter angezogen. Im Mai 2019 stieg der Baupreisindex für Wohngebäude um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Teurer wurden etwa Arbeiten zur Wärmedämmung (+6,3 Prozent) sowie Putz- und Stuckarbeiten (+6,1 Prozent). Preissenkungen stellten die Statistiker hingegen in keinem Gewerk fest. Zu Preiserhöhungen kam es den Angaben zufolge auch im Straßenbau - hier verteuerten sich die Bauleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Prozent. Für Schönheitsreparaturen in Wohnungen legten die Preise um 7,2 Prozent zu.