Bauen ist in Sachsen-Anhalt erneut deutlich teurer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Der Bauboom hat in Sachsen-Anhalt erneut die Preise deutlich noch oben schnellen lassen. Im Schnitt mussten Bauherren im August 4,6 Prozent mehr ausgeben als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Am stärksten ging es bei Wärmedämmungen nach oben (+6,9 Prozent). Auch der Staat musste deutlich mehr investieren: Im Straßenbau schnellten die Preise um 6,8 Prozent nach oben. Für Schönheitsreparaturen in ihren Wohnungen mussten die Auftraggeber 4,8 Prozent mehr ausgeben. Wer seine Außenanlagen anlegen oder umbauen ließ, musste einen Aufschlag von 5,9 Prozent in Kauf nehmen.

Eine hohe Nachfrage sorgt seit Längerem für eine herausragende Konjunktur im Baugewerbe. Die Branche ist in den Konjunkturumfragen mit Blick auf die Geschäftslage regelmäßig besonders positiv gestimmt und Betriebe sind nicht selten auf Monate im Voraus ausgebucht. Viele Handwerker und Unternehmen klagen gleichzeitig, dass sie nicht genügend Personal finden und zum Teil Aufträge ablehnen müssen.