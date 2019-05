Baubranche steigert Umsatz auf sechs Milliarden Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt hat die Baubranche mit ihren umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen 2017 einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro erzielt. Das waren 12,4 Prozent oder 700 Millionen Euro mehr als fünf Jahre zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilt. Jedes Bauunternehmen erwirtschaftete den Angaben zufolge im Durchschnitt 545 000 Euro Umsatz. In Sachsen-Anhalt gab es 2017 rund 11 450 umsatzsteuerpflichtige Baufirmen. Das sind den Angaben zufolge Firmen mit einem Umsatz von mehr als 17 500 Euro im Jahr.