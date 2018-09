Experten beschäftigen sich auf Kongress mit Stadtentwicklung

18. September 2018 01:43 Bau - Frankfurt am Main

Frankfurt/M. (dpa/lhe) - Um die künftige Entwicklung der Städte geht es heute bei einem Bundeskongress in Frankfurt. Unter dem Motto "Gemeinsam in sozialer Verantwortung für Stadt und Land" wollen sich Politiker und Experten austauschen. Eingeladen zu den Kongress haben Kommunalverbände, das Bundesinnenministerium und die Bauministerkonferenz der Länder. Innenminister Horst Seehofer (CSU), der auch für Bau und Heimat zuständig ist, hat seine Teilnahme an der Tagung kurzfristig abgesagt. Ursprünglich wollte er eine Grundsatzrede zum Thema Stadtentwicklung halten.