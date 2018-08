Land stockt Mittel für Bauarbeiten an Thüringer Schulen auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Rund 240 Millionen Euro Fördermittel sollen in Bauarbeiten an Thüringer Schulen fließen. Die Investitionspauschale sei von der Landesregierung für dieses und nächstes Jahr von 15 auf jeweils 40 Millionen Euro aufgestockt worden, wie das Thüringer Bauministerium am Freitag mitteilte. Zugleich stünden dieses Jahr weitere 80 Millionen Euro über ein Programm des Bundes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen bereit. In diesem Jahr sollen 25 staatliche und vier freie Schulen Geld aus den Schulbauförderprogrammen des Landes bekommen.