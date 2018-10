Investitionen in Gewerbebauten gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird wieder mehr in neue Fabrikhallen, Lager sowie Kitas und Schulen investiert. In den ersten acht Monaten dieses Jahrs seien 895 sogenannte Nichtwohn-Projekte mit geplanten Investitionen von 462 Millionen Euro genehmigt worden, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mit. Das sei ein Plus von 63 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein 143 Millionen Euro sollten in 128 neue Fabrik- und Werkstattgebäude fließen, 55 Millionen Euro in Lager und Logistikhallen sowie knapp 86 Millionen Euro in Schulen, Sportanlagen oder Freizeiteinrichtungen.