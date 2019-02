Bau boomt weiter: Zuwachs vor allem im Wohnungsbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Boom am Bau geht in Nordrhein-Westfalen weiter. Im Dezember vergangenen Jahres wuchs die Produktion im Vorjahresvergleich branchenweit um 11,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Der Hoch- und der Tiefbau waren dabei gleichermaßen am Wachstum beteiligt. Zuwachs gab es vor allem im Wohnungsbau: Er legte im Vergleich zum Vormonat um mehr als ein Fünftel zu. Knapp sechs Prozent Plus verzeichnete der gewerbliche und industrielle Hochbau. Einen Rückgang gab es nur beim öffentlichen Hochbau.