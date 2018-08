Müller und Lompscher betonen Einigkeit bei Wohnungsbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach Misstönen in der jüngsten Vergangenheit haben Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) Einigkeit beim Thema Wohnungsbau demonstriert. Die Sicherstellung bezahlbaren Wohnraums für die Berliner sei "ein gemeinsames Ziel der Koalition", sagte Müller am Freitag bei einer Besichtigung von Projekten städtischer Gesellschaften. "Hier müssen alle an einem Strang ziehen." Lompscher unterstrich den Gleichklang von Wohnungsbau und dem Schutz der Mieter vor explodierenden Mieten. Beides gehöre zusammen. "Ich kann das 100-prozentig unterstützen", sagte Müller dazu. Schließlich lebten 85 Prozent der Berliner in Mietwohnungen.

Zuletzt hatte es innerhalb der rot-rot-grünen Koalition Kritik an Lompscher gegeben, weil der Senat seine ehrgeizigen Wohnungsbauziele - 30 000 städtische Neubauwohnungen bis 2021 - zu verfehlen droht.