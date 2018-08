Weniger Wohnhäuser genehmigt: Große regionale Unterschiede

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Ems (dpa/lrs) - Der Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz hat weiter an Schwung verloren. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 6278 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Das seien mehr als sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum gewesen. Bei den Gebäuden standen 3119 Genehmigungen zu Buche, ein Minus von knapp sieben Prozent - wobei es deutliche regionale Unterschiede gab. Es war das zweite Jahr in Folge mit Rückgängen in den ersten sechs Monaten. Von Januar bis Juni 2016 waren noch 3842 Wohngebäude mit 7757 Wohnungen genehmigt worden.

Rechnerisch kamen dem Landesamt zufolge landesweit im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 10 000 Einwohner gut 15 genehmigte Wohnungen. In den wachsenden Städten Mainz und Trier waren es etwa 23, in den Kreisen Germersheim und Ahrweiler gar 28,7 sowie 24,2. Auf den niedrigsten Wert kam der Kreis Südwestpfalz mit rechnerisch 9,4 neuen Wohnungen je 10 000 Einwohner.

Wie üblich in Rheinland-Pfalz entfiel das Gros der Genehmigungen landesweit mit 2386 auf Einfamilienhäuser - das waren alleine 76 Prozent aller genehmigten neuen Wohngebäude. Allerdings sackte gerade hier die Zahl der Genehmigungen um überdurchschnittliche neun Prozent ab. Ein kleines Plus gab es lediglich bei Zweifamilienhäusern.