3938 Betriebe im Bauhauptgewerbe

Bad Ems (dpa/lrs) - 3938 Betriebe sind Ende Juni dieses Jahres in Rheinland-Pfalz im Bauhauptgewerbe tätig gewesen. Das waren 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Das Plus war vor allem auf kleinere Betriebe zurückzuführen. Insgesamt sei damit ein zuvor mehrjähriger Rückgang der Betriebszahlen gestoppt worden.

Die Zahl der in diesen Betrieben Beschäftigten lag Ende Juni dieses Jahres bei rund 41 500 - 3,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ungefähr die Hälfte der Beschäftigten arbeitete den Angaben zufolge in kleinen Betrieben mit bis zu 19 Beschäftigten.