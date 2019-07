Datenklau an deutschen Geldautomaten rückläufig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Weniger Fälle, weniger Schaden: Der rückläufige Trend bei "Skimming"-Attacken an Geldautomaten in Deutschland hat sich im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt. 170-mal manipulierten Kriminelle von Januar bis einschließlich Juni Geldautomaten, um Kartendaten und Geheimnummer von Bankkunden auszuspähen. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres hatte es bundesweit 282 solcher "Skimming"-Fälle gegeben. Vor allem moderne Sicherheitstechnik ist nach Einschätzung der Experten der Grund für die sinkenden Zahlen.