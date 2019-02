LBBW-Chef sieht keine Argumente für Landesbankenfusion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - LBBW-Chef Rainer Neske sieht derzeit keinen weiteren Bedarf für Zusammenschlüsse unter den Landesbanken. "Alles was ich im Moment zu dem Thema Landesbankenkonsolidierung höre, ist (...) kein wirkliches Argument für mich, wo ich mal sinnvoll gesehen hätte, warum das im Interesse der Träger dieser Bank sein sollte", sagte Neske am Donnerstag in Stuttgart. Größe per se sei kein Argument. "Damit will ich damit nicht gesagt haben, dass es das nicht gibt. Ich habe es aber bislang nicht gesehen." Es gebe auch andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit unter den Landesbanken.

Im Zuge der Rettung der NordLB war die Diskussion über weitere Zusammenschlüsse unter den öffentlich-rechtlichen Institute neu entbrannt. Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis, könnte die Rettung der NordLB ein erster Baustein für eine größere Neuordnung der Landesbanken sein. Die kriselnde NordLB könnte somit Ausgangspunkt eines neuen Versuchs werden, eine Art "Super-Landesbank" zu schmieden: aus NordLB, LBBW und Landesbank Hessen-Thüringen. Doch die Träger der LBBW - insbesondere die Stadt Stuttgart und das Land - sahen dieses Vorhaben zuletzt kritisch.

"Ich bin da grundsätzlich nicht anderer Meinung", sagte Neske. Das Beispiel LBBW zeige, dass Konsolidierung keine Erfolgsgeschichte sein müsse. "Wir haben da sehr praktische Erfahrungen." Die baden-württembergische Landesbank hatte im Zuge der Finanzkrise nach der Landesbank Rheinland-Pfalz auch die angeschlagene SachsenLB übernommen und war dann selbst in Schieflage geraten. Die Träger mussten das Institut mit Milliarden stützen. Erst 2017 konnte die LBBW das Kapitel abschließen, als die letzten problematischen Wertpapiere der SachsenLB verkauft wurden.

2018 war somit das erste Jahr, in dem die Landesbank kein Geld mehr für Altlasten aus der Finanzkrise aufwenden musste. Das zeigte sich auch in der Gewinnentwicklung. Vor Steuern steigerte die Bank ihren Gewinn 2018 nach vorläufigen Zahlen unter anderem dank niedrigerer Personalkosten um 8,4 Prozent auf 558 Millionen Euro. Die LBBW beschäftigte zuletzt noch 10 017 Mitarbeiter - gut 309 weniger als im Jahr zuvor. Nach Steuern verdiente das Institut mit 420 Millionen Euro etwa soviel wie im Vorjahr - Grund für die geringe Steigerung war ein höherer Ertragssteueraufwand.

Positiv entwickelte sich unter anderem das Geschäft mit Privatkunden, in dem die LBBW nach der Modernisierung ihrer IT-Systeme erstmals seit zwei Jahren wieder schwarze Zahlen schrieb. Wie andere Institute auch hatte die Bank in den vergangenen Jahren Filialen geschlossen. Zuletzt waren es noch 150, davon 130 in der Landeshauptstadt.

Wie der gesamten Branche macht dem Institut nach wie vor das niedrige Zinsniveau zu schaffen. Gleichzeitig baute die LBBW angesichts der mauen Konjunkturvorhersagen ihre Risikovorsorge für Kredite und Wertpapiere auf. Damit hofft das Institut eine Verschlechterung in der Autobranche auffangen zu können, die rund 15 Prozent des Kreditportfolios ausmacht. 2019 hofft das Institut wieder auf einen Vorsteuergewinn in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. Er rechne aber mit einem gewissen Plus sagte LBBW-Chef Neske.