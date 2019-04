Prozess wegen Anlagebetrugs: "Habe fest an Rendite geglaubt"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - In einem Prozess um Anlagebetrug in mehreren Fällen hat der Angeklagte bestritten, das Geld veruntreut zu haben. "Ich habe keinen Cent für mich genommen und selbst immer fest an die Rendite geglaubt", sagte der 53-Jährige am Dienstag vor dem Münchner Landgericht II. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Betrug vor.

Er soll von Anlegern von 2003 bis 2012 insgesamt einen hohen sechsstelligen Betrag angenommen haben. Den Investoren versprach er demnach, das Geld über zwei Schweizer Firmen gewinnbringend in neue Solarparks zu investieren. Die Bauprojekte platzten - statt Renditen von bis zu 22 Prozent sahen die Anleger das meiste Geld nicht wieder. Einen Teil soll der Mann auf einem Konto angelegt haben, das ihm eine 61-jährige Bekannte zur Verfügung gestellt habe. Auch sie steht vor Gericht, die Staatsanwaltschaft wirft ihr Geldwäsche vor.

Ursprünglich hatte die Behörde neben dem 53-Jährigen drei weitere mutmaßliche Betrüger angeklagt. Diese Verfahren wurden Ende 2018 gegen Geldbußen eingestellt. Auch mehrere einzelne Betrugsfälle gegen den 53-Jährigen wurden unter anderem wegen Verjährung fallengelassen. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage bis 17. Mai festgelegt.