NordLB stellt Studie zu den größten Unternehmen im Land vor

Magdeburg (dpa/sa) - Die größten Unternehmen in Sachsen-Anhalt haben zuletzt bei Umsatz und Beschäftigten deutlich zugelegt. Das geht aus einer aktuellen Studie der Landesbank NordLB hervor. Details und Trends wollen Vertreter des Geldhauses heute in Magdeburg vorstellen. Die NordLB erfasst jährlich bei einer freiwilligen Umfrage die 100 größten Unternehmen. Daraus leitet sie Einschätzungen zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und Tendenzen in einzelnen Branchen ab. Im vergangenen Jahr war die Deutsche Bahn der größte Arbeitgeber im Land, die Total-Raffinerie rangiert seit Jahren unangefochten an der Spitze beim Umsatz.