Förderinstitute der Wirtschaft sichern höhere Investitionen

Magdeburg (dpa/sa) - Dank der guten Konjunktur und des einfachen Zugangs zu Krediten haben Unternehmen 2018 seltener nach Sicherheiten bei der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft gefragt. Dennoch seien mit Ausfallbürgschaften, Garantien und Unternehmensbeteiligungen Investitionen von insgesamt 95,4 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden, teilten die beiden Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft am Donnerstag in Magdeburg mit. Das sei die größte Investitionssumme seit vier Jahren gewesen. Etwa 2260 Arbeitsplätze seien so gesichert oder neu geschaffen worden.

Die Bürgschaftsbank (BB) und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG) sind getragen von den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern im Land, von Banken, Versicherungen und Unternehmensverbänden. BB und MBG übernehmen Finanzierungsrisiken bei Unternehmensgründungen und unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Erweiterung oder Übergabe an Nachfolger.