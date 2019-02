Sparkassen blieben 2018 unter Vorjahresergebnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens 42 Sparkassen haben in einem herausfordernden Jahr 2018 ihr Vorjahresergebnis verfehlt. Mit einem Betriebsergebnis vor Abzügen von 861 Millionen Euro blieben sie unter dem Vorjahreswert von 904 Millionen Euro. Bei der Vorlage der Geschäftszahlen am Donnerstag in Hannover sprach Verbandschef Thomas Mang dennoch von Ergebnissen, die "besser als zu Anfang des Jahres erwartet" worden waren. Bei gewachsenem Kreditgeschäft stiegen die Kundeneinlagen im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent auf 82 Milliarden Euro. Ein Zinsertrag-Rückgang von 56,4 Millionen Euro auf nun 1,9 Milliarden Euro konnte nicht kompensiert werden.