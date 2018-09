Privatbank Berenberg verkauft Schweizer Tochtergesellschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Privatbank Berenberg verkauft die Mehrheit an ihrer Schweizer Tochtergesellschaft an private Investoren. Eine Aktionärsgruppe um die Unternehmer Michael Pieper, Andreas Jacobs, Claus Budelmann und Adrian und Andreas Keller übernehme 80,1 Prozent an dem Institut, teilte Berenberg am Montag in Hamburg mit. Berenberg Schweiz werde damit eigenständig und nenne sich künftig Bergos Berenberg. Die bisherige Besitzerin, die Privatbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. bleibt mit 19,9 Prozent beteiligt.

Das Mutterhaus begründet den Verkauf der Schweizer Tochtergesellschaft mit dem Bestreben um weiteres Wachstum. "Wir wollen unsere Ressourcen auf den Ausbau unserer eigenen Kerngeschäftsfelder konzentrieren, in denen wir das starke Wachstum der letzten Jahre fortsetzen", lässt sich der Sprecher der Berenberg Gesellschafter Hans-Walter Peters in der Mitteilung zitieren.

Die neuen Besitzer dagegen erhoffen sich, mit der Unabhängigkeit das Profil der Privatbank schärfen zu können. Unter dem neuen Namen Bergos Berenberg werde die Bank sich vermehrt auf den Schweizer Markt fokussieren, hieß es in der Mitteilung. Die Kundschaft sollen dabei Unternehmer und Familien sein. Alle bisherigen Dienstleistungen sollen weitergeführt werden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Berenberg Schweiz verwaltete laut Geschäftsbericht 2017 Kundenvermögen in der Höhe von 6,8 Milliarden Franken und beschäftigt an den Standorten Zürich und Genf rund 100 Mitarbeiter.