Heinold: Omega-Deal Sache der künftigen HSH Nordbank-Eigner

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) betrachtet eine eventuelle Schadensersatzzahlung von 50 Millionen Euro an die HSH Nordbank als Angelegenheit der künftigen Eigentümer. Nach einem Bericht der "Wirtschaftswoche" sollen sich die angeklagten Ex-Manager der HSH Nordbank mit der Bank darauf verständigt haben, dass die Manager-Haftpflichtversicherung 50 Millionen Euro an die HSH Nordbank zahlt - wenn diese im Gegenzug eine Schadenersatzklage fallen lässt. Hintergrund ist das riskante Omega-55-Geschäft, das der HSH vor mehr als zehn Jahren Verluste in dreistelliger Millionenhöhe brachte. Im Fokus stand besonders der ehemalige HSH Nordbank-Manager Dirk Jens Nonnenmacher.

"Offene Punkte, wie beispielsweise die angeführte Haftungsfrage, sind aus meiner Sicht von den zukünftigen Eigentümern zu klären", sagte Heinold der am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das "Schleswig-Holstein Magazin" des NDR Fernsehens berichtet.