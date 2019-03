Hamburg Commercial Bank baut 750 Arbeitsplätze ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei der Hamburg Commercial Bank (HCOB) - ehemals HSH Nordbank - fällt in den nächsten beiden Jahren fast jeder zweite Arbeitsplatz weg. Von zuletzt mehr als 1700 Arbeitsplätzen werden rund 750 gestrichen, so dass am Ende eine Bank mit gut 950 Vollzeit-Stellen stehen werde, sagte Vorstandschef Stefan Ermisch am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz in Hamburg. Der Personalabbau soll bis Mitte 2021 abgeschlossen.

Besonders betroffen sei der Standort Kiel, wo von mehr als 600 nur noch 235 Stellen übrig bleiben sollen, vor allem in der Informationstechnik. Die Notwendigkeit zum Personalabbau ergebe sich aus steigender Effizienz und wegfallenden Aufgaben, weil die Bank sich aus Geschäftsfeldern zurückgezogen habe und die komplizierte Ländergarantie nicht mehr zu verwalten sei.