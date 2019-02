Sewing: Deutsche Bank hat stabiles Fundament für Wachstum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank ist nach Ansicht von Konzernchef Christian Sewing stark genug für Wachstum aus eigener Kraft. Die Bank sei "sehr stabil aufgestellt" und habe ein "stabiles Fundament für die nächste Phase", sagte Sewing laut Redetext bei der Bilanzvorlage am Freitag in Frankfurt. "Weiterhin strikte Kostendisziplin, Umschalten auf kontrolliertes Wachstum und eine effizientere Liquiditätssteuerung: Mit diesen Bausteinen fühlen wir uns gut gerüstet, um unser Renditeziel für dieses Jahr zu erreichen." Der Vorstand strebt für 2019 eine Eigenkapitalrendite von 4,0 Prozent nach Steuern an, im abgelaufenen Jahr waren es 0,5 Prozent. "Wir haben es selbst in der Hand. Und wir werden alles dafür tun."

Gute Wachstumschancen sieht das Management beispielsweise im Kreditgeschäft mit Privat- und Firmenkunden. Zulegen soll auch das Geschäft mit vermögenden Kunden. "Klar ist aber auch: Wenn wir wieder in das extrem unfreundliche Marktklima des vierten Quartals zurückfallen sollten, würde das unsere Planung sicher herausfordern", schränkte Sewing ein. Im Schlussquartal 2018 hatte der Dax-Konzern rote Zahlen geschrieben.