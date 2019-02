Hat die Direktbank ING 2018 ihre Rekordjagd fortgesetzt?

07. Februar 2019 02:29 Banken - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Nach fünf Rekordjahren in Folge hatte sich die Direktbank ING Deutschland - seinerzeit noch unter dem Namen ING-Diba - auch für 2018 ehrgeizige Ziele gesetzt. Der seit Juni 2017 amtierende Vorstandschef Nick Jue hatte das Ziel ausgegeben, das Institut zu "einer der führenden Universalbanken in Deutschland" zu machen. Die Zeichen stünden weiterhin auf Wachstum. Im Jahr 2017 war beim Vorsteuergewinn die Bestmarke von 1,269 Milliarden Euro erreicht worden, der Überschuss erhöhte sich auf 877 Millionen Euro. Die Zahl der Privatkunden kletterte um 300 000 auf 9,1 Millionen. Die Bank, die in Deutschland und Österreich aktiv ist, tritt seit November nur noch unter dem Namen des niederländischen Mutterkonzerns ING auf.