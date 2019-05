Sylt-Shuttle kann wegen Verschleiß nicht alle Autos laden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sylt (dpa/lno) - Wegen Verschleißerscheinungen am Sylt-Shuttle kann die Bahn die Autozüge derzeit nicht voll beladen. Wie die Bahn am Freitag bestätigte, werden die Doppelstock-Züge "aktuell modernisiert, um sie fit für die Zukunft zu machen". Hierfür investiere das Unternehmen mehr als fünf Millionen Euro. In Vorbereitung der Modernisierung habe man an einzelnen Zügen stärkere Verschleißerscheinungen festgestellt. "Diese sind nicht sicherheitsrelevant. Die Modernisierung dieser Züge wird nun vorgezogen", hieß es.

Zusätzlich werde vorübergehend das Ladeverfahren der Sylt-Shuttle geändert: Wenige Wagenbereiche werden nicht mit Fahrzeugen besetzt. "Damit wollen wir größeren Verschleiß verhindern und den Zeitplan der Modernisierung sichern." Die Kapazität der Züge werde mit dem neuen Ladeverfahren nur geringfügig eingeschränkt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.