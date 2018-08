Böschungsbrand bei Fulda - Bahnstrecke wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Böschungsbrand an einem Gleis in Hessen hat am Abend den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn über mehrere Stunden behindert. Auch der ICE-Betrieb war betroffen. Es kam zu Teilausfällen und Verspätungen. Die Züge wurden unter anderem über die Strecke Frankfurt-Kassel umgeleitet. Der Brand in Osthessen wurde gegen 18 Uhr gemeldet. Am späten Abend wurde der vielbefahrene Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Schlüchtern und Fulda wieder freigegeben.